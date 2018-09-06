Верховный суд закрыл производство относительно назначения Жебривского аудитором НАБУ

Суд удовлетворил ходатайство представителя президента о закрытии производства, поскольку дело якобы не может рассматриваться в административном суде.

Верховный суд закрыл производство о признании противоправным и недействительным указа президента о назначении Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Как сообщили в общественной организации "Центр противодействия коррупции", такое решение суд принял сегодня.

Суд удовлетворил ходатайство представителя президента о закрытии производства, поскольку дело якобы не может рассматриваться в административном суде, отмечается в сообщении.

Ранее Верховный суд принял решение открыть соответствующее производство по иску народного депутата Сергея Власенко.

"Закрытие дела по иску к президенту свидетельствует о заангажированности суда, поскольку ни один другой суд не уполномочен решать такой спор", - считает юрист Центра противодействия коррупции Виталий Цокур, присутствовавший на судебном заседании.

Напоминается, что президент назначил Жебривского на должность аудитора НАБУ по своей квоте 19 июня.

Статьей 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро" четко определено, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. Жебривский, согласно официальной биографии, такого опыта работы за границей или в международных организациях не имеет.

В июне Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан обратились в Кассационный админсуд в составе Верховного суда относительно назначения Жебривского на должность аудитора НАБУ, однако суд отказался открыть производство.

В июле ЦПК подал в Большую палату Верховного суда апелляцию на решение Кассационного админсуда.