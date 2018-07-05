Верховный суд отказался открыть производство по иску о назначении Жебривского аудитором НАБУ

Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан требовали отменить соответствующий указ президента.

Верховный суд Украины отказал в открытии производства по иску активистов на назначение президентом Петром Порошенко Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

В ЦПК заявили, что активисты будут обжаловать это решение, поскольку основания для отказа являются незаконными.

«Так, Верховный суд даже не захотел рассматривать дело и сразу принял, что активисты не имеют права обращаться в суд, чтобы обжаловать указ президента. Суд сослался на то, что дело не может рассматриваться в административном суде, и вопреки части 6 статьи 170 кодекса не указал, в какой именно суд в таком случае следует обращаться», - отметили в Центре противодействия коррупции.

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По словам юриста ЦПК Виталия Цокура, отказ в открытии производства является грубым нарушением и украинского, и международного законодательства и «может свидетельствовать о политической ангажированности судей».

«Центр противодействия коррупции будет обжаловать это решение сначала в Большой палате Верховного суда, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека", - подчеркнул юрист.

В ЦПК напомнили, что 27 июня вместе с Transparency International Украина и Автомайданом подали иск в суд на Порошенко «за нарушения закона и назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского».

«Активисты требуют лишить Жебривского должности аудитора НАБУ путем отмены указа президента. Причина - отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон. Согласно статье 26 закона «О Национальном антикоррупционном бюро», аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях. Жебривский, согласно его официальной биографии, такого опыта работы не имеет. И впоследствии сам подтвердил это журналистам», - сообщили в ЦПК.

Как сообщал УНИАН, 13 июня президент освободил Жебривского от должности председателя Донецкой облгосадминистрации, которую тот занимал с 11 июня 2015 года.

19 июня Порошенко назначил Жебривского на должность аудитора НАБУ.