В Минобороны заверили, что в 2015 году льготы военным отменять не намерены

Министерство обороны Украины заверяет, что в следующем году льготы военнослужащим не будут отменены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«В последнее время в некоторых средствах массовой информации распространяется неправдивая и искаженная информация о возможной отмене действующих льгот для военнослужащих - участников АТО, а также других категорий личного состава Вооруженных сил Украины. По отмеченному поводу Министерство обороны Украины уполномочено сообщить, что руководством государства и оборонного ведомства принимаются все необходимые меры по повышению уровня социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов их семей», - подчеркивается в сообщении.

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В Минобороны также сообщили, что в течение марта-декабря 2014 года ни одна из существующих льгот для военнослужащих Вооруженных сил Украины не была отменена.

«Следует отметить также, что в проекте государственного бюджета на следующий год финансирование Вооруженных сил Украины значительно увеличено по сравнению с предыдущими годами и предусмотрены все необходимы расходы на их потребности, в т.ч. по вопросам всестороннего обеспечения и социальной защиты военнослужащих», - подчеркнули в Минобороны.