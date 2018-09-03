Во Франции и Германии заявляют, что убийство Захарченко не должно сорвать переговоры в "нормандском формате"

В Германии отметили, что надо избежать напряжения после убийства главаря боевиков в Донецке.

Во Франции и Германии заявляют, что убийство главаря контролируемых Россией боевиков Александра Захарченко не должно привести к срыву переговоров в "нормандском формате" с участием Украины, Франции, Германии и России.

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Как сообщает Reuters, во Франции и Германии заявили, что убийство Захарченко сделало мирный процесс на Донбассе более срочным.

"Последние события на востоке Украины не ставят под сомнение ни обязательств сторон по Минским соглашениям, ни уместность встреч в "нормандском формате" с участием Германии, Франции, России и Украины", - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции.

"Именно когда возникает напряжение, переговоры должны быть проведены в хорошем духе", - заявили в МИД Франции.

В свою очередь пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил: "Первостепенное значение имеет то, чтобы сейчас избежать обострения".

Он добавил, что убийство главаря боевиков не должно сорвать мирный процесс.

Зайберт отметил, что Германия будет поддерживать четырехсторонние переговоры в нормандский формате.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности ведения переговоров в «нормандском формате» после ликвидации Захарченко.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял о рассмотрении возможности встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» в Нью-Йорке во второй половине сентября в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с переделом бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключили причастности к убийству российских спецслужб, для которых одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

2 сентября Захарченко похоронили в Донецке на кладбище «Донецкое море». Там же похоронены ликвидированные главари бандформирований «ДНР» «Гиви» и «Моторола».

Сегодня, 3 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после ликвидации главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко «сложно о чем-то говорить» с Украиной в «нормандском формате», но это не означает, что Россия выходит из Минских соглашений.