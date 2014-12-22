Изменения к закону об СНБО смогут усилить обороноспособность - Гройсман
11:35, 22 декабря 2014Политика
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Принятие закона о внесении изменений в закон о Совете национальной безопасности и обороны позволит значительно усилить обороноспособность и адекватность реагирования на вызовы по нацбезопасности и обороны.
Председатель ВР прокомментировал возможность принятия изменений к закону об СНБО / УНИАН
Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.
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