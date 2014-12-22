Изменения к закону об СНБО смогут усилить обороноспособность - Гройсман

Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Читайте такжеУкраина-2015: мобилизация, призыв, оборонный бюджет и другие итоги заседания СНБО"Я бы тоже просил в этом вопросе понимания", - сказал Гройсман, обращаясь к депутатам.