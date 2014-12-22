Перехвачен доклад "главы разведки ДНР" в Москву - Аваков

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Из не секретного. Читаю разведывательные сводки спецподразделения МВД с территории оккупированного Донецка.

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Перехвачен доклад "главы разведки ДНР" генерала Сергея Петровского вышестоящему начальнику в Москву: Ведомство уже арестовало трех "министров правительства ДНР", сформированного чуть больше месяца назад. Среди арестованных оказались "министр" топлива Александр Калюсский, "министр" энергетики Алексей Грановский и "министр" культуры Юрий Люкстутис... Пауки в банке".