Перехвачен доклад "главы разведки ДНР" в Москву - Аваков
01:32, 22 декабря 2014Политика
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Правоохранителям удалось перехватить доклад "главы разведки ДНР" генерала Сергея Петровского вышестоящему начальнику в Москву.
Аваков сообщил о перехвате доклада "главы разведки ДНР" в Москву об аресте трех "министров правительства ДНР"
Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Из не секретного. Читаю разведывательные сводки спецподразделения МВД с территории оккупированного Донецка.
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Перехвачен доклад "главы разведки ДНР" генерала Сергея Петровского вышестоящему начальнику в Москву: Ведомство уже арестовало трех "министров правительства ДНР", сформированного чуть больше месяца назад. Среди арестованных оказались "министр" топлива Александр Калюсский, "министр" энергетики Алексей Грановский и "министр" культуры Юрий Люкстутис... Пауки в банке".
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