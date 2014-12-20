Порошенко поговорил с Меркель о Донбассе и реформах

Проведение Трехсторонней встречи контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе для того, чтобы выйти на линию разграничения, зафиксировать дорожную карту отвода войск и освободить заложников, является на сегодня ключевой.

На этом подчеркнули президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы государства.

«Собеседники согласились, что видео-конференция Трехсторонней контактной группы, которая состоялась в эти дни, является положительным сдвигом на пути выполнения Минских договоренностей. Однако, ключевым в данном случае является проведение этой встречи контактной группы для того, чтобы выйти на линию разграничения, зафиксировать дорожную карту отвода войск и освободить заложников», - говорится в сообщении.

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Порошенко и Меркель обсудили процесс мирного урегулирования на Донбассе. Президент выразил надежду, что все стороны мирного урегулирования приложат усилия для того, чтобы встреча контактной группы состоялась в ближайшее время.

Также президент Украины и канцлер Германии обсудили экономическое и финансовое взаимодействие. По словам Порошенко, в Украине подготовлен план реформ, а также что Закон о государственном бюджете на 2015 год должен быть проголосован в парламенте до конца года.

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Порошенко подчеркнул, что позиция Международного валютного фонда, Европейского Союза и других организаций, предоставляющих макрофинансовую помощь, должна быть последовательной и ответственной, ведь украинские власти демонстрируют полное взаимодействие и внутреннюю консолидацию.

Собеседники согласились продолжить прилагать усилия ради экономической стабилизации ситуации в Украине. Также Порошенко и Меркель договорились о продолжении многостороннего диалога для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.