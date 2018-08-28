Украина закрыла свое представительство при СНГ

При этом Украине будет направлено приглашение для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Украина в августе закрыла свое представительство при уcтавных органах Содружества Независимых Государств.

Об этом заявил во вторник журналистам глава исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.

"В августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества, но контакт у нас с Украиной остается, мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь", - сказал он.

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"Там выделен специальный сотрудник, и я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была", - отметил Лебедев.

Он уточнил, что тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ. "Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в СНГ", - сказал Лебедев.

При этом он отметил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится в ноябре в Астане.

Как сообщал УНИАН, 2 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей.

В тот же день СНБО поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Верховная Рада после внесения Кабмином должна рассмотреть документы, касающиеся выхода Украины из состава органов СНГ.