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Украина закрыла свое представительство при СНГ

15:43, 28 августа 2018
Политика
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В СНГ надеются, что Украина сохранит свое присутствие в организации / Фото УНИАН

Об этом заявил во вторник журналистам глава исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.

"В августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества, но контакт у нас с Украиной остается, мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь", - сказал он.

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"Там выделен специальный сотрудник, и я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была", - отметил Лебедев.

Он уточнил, что тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ. "Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в СНГ", - сказал Лебедев.

При этом он отметил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится в ноябре в Астане.

Как сообщал УНИАН, 2 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей.

В тот же день СНБО поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Верховная Рада после внесения Кабмином должна рассмотреть документы, касающиеся выхода Украины из состава органов СНГ.

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Теги: #Украина#Россия#снг