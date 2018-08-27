Российские дипломаты распространяли фейк о сбитии украинскими военными вертолета с послами ЕС

Посол Украины заявил, что визит прошел успешно и европейской стороне стало лучше известно о роли РФ в войне на Донбассе.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявляет, что дипломаты Российской Федерации в июне пытались сорвать визит делегации Комитета по политике и безопасности Европейского Союза на Донбасс, распространяя дезинформацию о том, что украинские военные якобы собьют вертолет с послами ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сообщил в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

Он рассказал, что российская сторона пыталась сорвать визит делегации европейских дипломатов и чиновников на Донбасс, который состоялся 13-15 июня.

"Этот визит сопровождался очередной вспышкой гибридной войны, которую ведет Российская Федерация. Буквально за день до визита послов Комитета по политике и безопасности 28 стран-членов, на страницах так называемых "ДНР" и "ЛНР" появилась информация о том, что Украина сознательно собьет один из вертолетов, на котором будут эти послы, чтобы обвинить "ДНР" или Россию в такого рода террористических актах", - сказал посол.

Читайте такжеВо Франции приняли закон против фейков и пропаганды, который не нравится россиянам

"Самое главное, что Российская Федерация пошла дальше этого. Российский представитель при ОБСЕ перезвонил некоторым своим коллегам, и в том числе из Европейского Союза, и сообщил о том, что, действительно, он обладает оперативной информацией, что украинцы «совершат» своего рода теракт", - заявил Точицкий.

В этой связи посол сказал, что ему и представителям украинских властей пришлось потратить почти сутки для того, чтобы этот визит состоялся.

"Он состоялся. Он был успешен", - подчеркнул Точицкий.

"Благодаря этому визиту много таких вещей, как агрессия, кто агрессор, что такое миротворческая операция ООН на Донбассе, уже вошли в общий документ между Украиной и Европейским Союзом", - отметил дипломат.

По его словам, в последний момент украинской стороне удалось изменить маршруты полетов на Донбасс делегации Комитета в составе 56 человек, среди которых были 28 послов ЕС, представители МИД Украины и Европейской Комиссии и Европейского Совета.

Как сообщал УНИАН, 15 июня президент Украины Петр Порошенко обсудил с делегацией Комитета по политике и безопасности Европейского Союза ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.