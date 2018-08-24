Вселенский патриарх поздравил украинцев с Днем Независимости

Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей также обсудили дальнейшие действия на пути создания Единой поместной православной церкви Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Днем Независимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора Петра Порошенко с вселенским патриархом Варфоломеем.

«Самые теплые поздравления всем украинцам, охваченным любовью Константинопольской Матери-Церкви», - сказал он.

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Президент Украины поблагодарил вселенского патриарха и рассказал про утреннюю молитву за Украину.

Собеседники обсудили дальнейшие действия на пути создания Единой поместной православной церкви Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил, что украинцы полны решимости положить конец зависимости русской церкви.