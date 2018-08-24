Санкции США вынуждают РФ вернуться в цивилизованное общество – Порошенко

Глава Украинского государства Петр Порошенко убежден, что ограничительные меры должны мотивировать Россию вывести войска из украинских территорий.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что введенные Соединенными Штатами Америки санкции заставляют Российскую Федерацию платить большую цену за грубое нарушение международного права, в том числе за оккупацию украинских территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в начале встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которая проходит в Киеве.

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"Хотел бы поблагодарить вас за санкции, введенные Соединенными Штатами против Российской Федерации. И это не является наказанием. Это мотивация для России вернуться в цивилизованное общество, убрать свои войска из Крыма и Донбасса, не применять химическое оружие против других государств, сделать цивилизованной внешнюю политику, чтить и уважать международное право", - заявил Порошенко.

По словам президента Украины, санкции эффективны.

«Санкции заставляют Москву платить большую цену за грубое нарушение международного права, которое она осуществляет в последнее время, последние 4,5 года», - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность снятие санкций, введенных против РФ, если российские власти примут меры к сотрудничеству с США по вопросам ситуации в Сирии и Украине.