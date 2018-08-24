Санкции США вынуждают РФ вернуться в цивилизованное общество – Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что введенные Соединенными Штатами Америки санкции заставляют Российскую Федерацию платить большую цену за грубое нарушение международного права, в том числе за оккупацию украинских территорий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в начале встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которая проходит в Киеве.
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"Хотел бы поблагодарить вас за санкции, введенные Соединенными Штатами против Российской Федерации. И это не является наказанием. Это мотивация для России вернуться в цивилизованное общество, убрать свои войска из Крыма и Донбасса, не применять химическое оружие против других государств, сделать цивилизованной внешнюю политику, чтить и уважать международное право", - заявил Порошенко.
По словам президента Украины, санкции эффективны.
«Санкции заставляют Москву платить большую цену за грубое нарушение международного права, которое она осуществляет в последнее время, последние 4,5 года», - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность снятие санкций, введенных против РФ, если российские власти примут меры к сотрудничеству с США по вопросам ситуации в Сирии и Украине.