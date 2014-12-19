ЕС продолжит поддерживать Украину - Туск по итогам саммита ЕС

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, которая состоялась в четверг в Брюсселе по завершении первого дня работы саммита ЕС, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

„Ситуация в Украине остается драматичной, быстро меняется и требует немедленного реагирования. Поэтому мы сейчас обсудили финансовую поддержку Украины. Мы посылаем сильный сигнал нашей готовности это сделать”, - сказал он.

По словам президента ЕС, лидеры также говорили о политике России в отношении ее соседей и нашей стратегической реакции”.

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„Лидеры разделяют анализ ситуации, который является основной общего понимания вызовов, которые стоят перед нами. Мы вернемся к этому вопросу в следующем месяце. Мы не найдем долговременного решения для Украины без адекватной европейской стратегии в отношении России. Современная, безопасная и независимая Украина - важнейший элемент этой стратегии. Наш подход должен соответствовать нашим амбициям и потенциалу”, - подчеркнул Туск.