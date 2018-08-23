Реалити-шоу «Кандидат» Вадима Рабиновича стартует 26 августа на телеканале «112-Украина»

Вести программу станут народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, народный депутат, член партии «За життя» Нестор Шуфрич и ведущая телеканала «112-Украина» Анна Степанец.

Долгожданная премьера самого масштабного и дорогого за все время существования украинского телевидения социально-политического реалити-шоу «Кандидат» народного депутата, лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича состоится 26 августа.

Об этом сообщили на сайте телеканала «112-Украина», в эфире которого будет выходить шоу.

«Позади остались долгие дни съемок, баталий и испытаний для участников проекта, и, наконец, премьера уникального для украинского телевидения реалити-шоу – 26 августа в эфире телеканала «112-Украина», – говорится в заявлении канала.

Проект «Кандидат» будет выходить по воскресеньям, в 21:00. Вести программу станут народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, народный депутат, член партии «За життя» Нестор Шуфрич и ведущая телеканала «112-Украина» Анна Степанец.

Как отметил Генеральный директор телеканала «112-Украина» Егор Бенкендорф, проект «Кандидат» станет открытием для украинского телевидения.

«Это действительно большой социально-политический эксперимент, аналогов которому еще не было на украинском телевидении. В этом шоу мы фактически создаем социальные лифты, показываем, как они должны работать в масштабах страны, открываем новые лица в украинской политике. Мы не знали и не знаем, чем закончатся съемки реалити-шоу «Кандидат», они еще продолжаются. Кто станет тем единственным кандидатом, остается интригой и для нас, и для телезрителя, и результат в данном случае зависит от самих участников», – подчеркнул Бенкендорф.

В свою очередь Вадим Рабинович сообщил, что реалити-шоу может быть продлено на три сезона.

«Задача проекта «Кандидат» – показать и доказать, что любой простой человек, обладая интеллектом, хорошими деловыми способностями и человеческими качествами, может пройти в парламент. Что в украинской власти могут быть порядочные люди, которые заслуживают доверия. Я с большим интересом отношусь к этому проекту. Хочу пообщаться с этими людьми и, возможно, рассмотреть будущих звезд украинской политической арены», – отметил парламентарий.

Ранее лидер партии «За життя» заявил, что проект будет транслироваться на протяжении 12 недель.

«Возможно, режиссеры не одобрят этого, но открою вам секрет: в принципе, мы рассчитываем на три сезона этого политико-социального проекта. Мы собираемся выйти в эфир в конце августа, в течение 12 недель будем отбирать нашего кандидата. Потом немного отдохнем – и хотим начать второй сезон проекта, а за ним – и третий. Это очень тяжелая работа. Я всегда был «телевизионным» человеком, но обычно происходило так: пришел на передачу, пробыл там час – и ушел. А с «Кандидатом» все намного сложнее. Но это стоит того, ведь в итоге мы сможем выявить два–три таланта – это уже результат», – заявил парламентарий.

Напомним, что еще на этапе отбора социальный проект «Кандидат» собрал тысячи желающих стать народным депутатом, из которых были отобраны 12 участников реалити-шоу. Победитель проекта получит возможность стать депутатом Верховной Рады и пройти курс обучения в Стэндфордском университете. Реалити-шоу «Кандидат» будет состоять из 13 серий, в ходе которых зрители смогут наблюдать, как проходил отбор лучшего избранника от народа.