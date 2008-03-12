Ющенко завтра встретится с Соланой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра в рамках рабочего визита в Королевство Бельгия проведет встречу с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам Общей внешней политики и политики безопасности ЕС Хавьером СОЛАНОЙ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель завтрашнего визита в Брюссель участие в саммите Европейской Народной Партии.

Как сообщалось, сегодня в офисе Европейской народной партии УНИАН сообщили, что в Брюсселе состоится саммит Европейской народной партии, на который были приглашены лидеры двух украинских партий, которые имеют статус ассоциированных членов – партии "Народный Союз Наша Украина” и партии “Батькивщина”.

НСНУ будет представлять Президент Украины, почетный президент партии В.ЮЩЕНКО, “Батькивщину” – вице-премьер-министр Украины по вопросам международной и европейской интеграции Григорий НЕМЫРЯ.