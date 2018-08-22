Через 11 дней после задержания танкера в Херсоне российская компания заявила, что является владельцем судна

По данным Reuters, судном владеет компания "ВЭБ-Лизинг", которая принадлежит российскому "Внешэкономбанку"

Корабль "Механик Погодин" не имеет отношения к лизинговой компании "ВЭБ-Лизинг", которая фигурирует в украинском санкционном списке.

Об этом говорится в официальном заявлении компании "В.Ф.Танкер", которая называет себя владельцем судна, передает ТСН.

Россияне упрекают "хаотичностью" претензий со стороны руководства порта Херсона.

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"Формальный повод был все-таки найден – финансирование строительства судна в 2011 году осуществлялось лизинговой компанией "ВЭБ-Лизинг". Никого не интересовало, что с момента спуска на воду "Механик Погодин" находится на балансе компании "В.Ф.Танкер", которая не входит в санкционные списки. Только она может нести ответственность за все действия экипажа, риски эксплуатации судна, владеет им и распоряжается в текущей деятельности. Для снятия формальных причин "В.Ф.Танкер" переделал остатки финансирования лизингодателя "ВЭБ-Лизинг" на себя", - убеждают в компании.

Однако по данным Reuters, судном владеет компания "ВЭБ-Лизинг", которая принадлежит российскому "Внешэкономбанку". С мая текущего года эти коммерческие структуры зачислены в перечень юридических лиц, на которые распространяется действие санкций.

А в текущий рейс "Механик Погодин" был зафрахтован компанией "В.Ф.Танкер" и выполнял перевозки дизельного топлива из Туркменистана в Украину.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в порту Херсона сотрудники СБУ обнаружили российское судно «Механик Погодин», которое имеет отношение к підсанкційної компании.