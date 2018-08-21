В Москве задержали участников акции в поддержку Сенцова

На акцию пришли около 30 человек, некоторые из них держали плакаты в поддержку осужденного украинца и сменяли друг друга.

На Чистопрудном бульваре в Москве задержали активистов, устроивших пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает российское издание "Новая газета".

Согласно данным издания, правоохранители задержала не менее семи человек, их повезли в отделение полиции для составления протокола.

Читайте такжеКанада призывает РФ освободить Сенцова

"В общей сложности на акцию пришли около 30 человек, некоторые из них держали плакаты в поддержку осужденного режиссера и сменяли друг друга", - говорится в сообщении.

Также российское СМИ напоминает, что ранее во вторник ассоциация «Свободное слово» провела одиночные пикеты у памятника Пушкину в Москве. Ассоциация «Свободное слово» проводит серию одиночных пикетов за обмен узников России и Украины в 100-й день голодовки Олега Сенцова.

Акция в поддержку Сенцова также прошла в Казани, где активисты «Открытой России» растянули баннер с надписью «Свободу Сенцову. 100 дней» недалеко от Казанского кремля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, в акции в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова возле посольства РФ в Киеве принимали участие около 60 человек.

Мероприятие было приурочено к 100 дням голодовки режиссера.

Участники акции держат плакаты с надписями: #FreeSentsov и #Stop Putin.

Аналогичные акции сегодня проводились еще в нескольких странах Европы.

Организаторы мероприятия в выступлениях отмечают, что еще одной причиной проведения акции стало то, что Сенцову в колонии не предоставляют письма, что противоречит всем международным законам.

В связи с этим известные украинские и иностранные деятели приняли участие в марафоне по написанию писем Сенцову, и сегодня эти письма зачитают под посольством РФ в Киеве.

Организаторы акции призывают граждан не быть равнодушными к проблеме украинских политзаключенных в РФ и поддерживать акцию.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние режиссера быстро ухудшается, в то же время российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании её сына. В Кремле ответили Сенцовой, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании.

Политические деятели и активисты в Украине и во всем мире продолжают требовать от России и Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.