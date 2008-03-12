Луценко знает, сколько прокуратура будет расследовать ”дело Черновецкого”

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что после переизбрания Киевского городского председателя прокуратура ускорит расследование уголовных дел по фактам злоупотреблений нынешней столичной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если выборы – прокуратура намного быстрее сделает эту работу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, по его словам, если досрочные выборы мэра столицы не состоятся, то прокуратура будет расследовать уголовные дела, возбужденные милицией, которые находятся в ее производстве, еще года два.

Министр не исключил, что на расследование этих дел могут повлиять определенные лица. «Есть люди, которым земельные аппетиты закрыли глаза», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы КГГА, приняло решение обратиться к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

В то же время правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос, касающийся решения о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.