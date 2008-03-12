Луценко оставил в должности начальника ГАИ, которого выгнал Ющенко

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что в действиях начальника Департамента ГАИ МВД Украины Сергея КОЛОМИЙЦА не установлено каких-либо нарушений, поэтому он пока остается в своей должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«По результатами служебного расследования в его (С.КОЛОМИЙЦА) действиях не установлено никаких нарушений, и он, очевидно, будет работать в должности, пока не будет изучен его рапорт с учетом пожеланий Президента», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Президент Украины обязал начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины С.КОЛОМИЙЦА, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» и его заместителя Алексея КОЖУ написать заявления об освобождении от должностей.

Об этом он заявил на коллегии МВД Украины после того, как председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сообщил об одном случае на дороге, свидетелем которого он стал лично.

19 февраля Ю.ЛУЦЕНКО временно отстранил от исполнения служебных обязанностей С.КОЛОМИЙЦА до окончания служебного расследования по факту инцидента с участием А.ЯЦЕНЮКА.

Между тем С.КОЛОМИЕЦ написал рапорт об отставке с мотивировкой, что не может оставаться в должности из-за недоверия, выраженного ему Президентом Украины.