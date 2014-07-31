В Горловке террористы ограбили торговый центр на 2 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают мародерство и грабеж местных жителей», - заявил он.

«В Горловке из торгового центра вооруженные террористы вывезли продукты питания и спиртные напитки на сумму около 2 миллионов гривень», - добавил Лысенко.

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