Черновецкий предлагает Тимошенко ”дуэль” на языках

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет о готовности встретиться для дискуссии в прямом эфире с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Несмотря на то, что Юлия Владимировна всегда уклонялась от диалога со мной в прямом эфире, а действовала другими методами и чужими руками, я готов от имени всех киевлян встретиться с ней для открытой дискуссии в прямом эфире любого телеканала”, - сказал мэр Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил надежду, что в Ю.ТИМОШЕНКО “хватит смелости прямо и честно объяснить миллионам киевлян, почему правительство готово лишить их социальной защиты, нового транспорта, строительства дорог и развязок, ограничить благоустройство и сократить строительство социального жилья».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы КГГА, приняло решение обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

В то же время правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос, касающийся решения о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Кроме того, правительство намерено обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать факты нарушения законодательства должностными лицами КГГА.