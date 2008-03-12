Регионалы успокоили Ющенко: от импичмента никому лучше не станет
16:00, 12 марта 2008Политика
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У ПР нет причин объединяться с БЮТ...
Народный депутат, член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ не видит целесообразности ситуативного объединения его политической силы с БЮТ для инициирования процедуры импичмента Президента Украины.
Такое мнение он высказал в интервью изданию «Фокус» (№10).
Б.КОЛЕСНИКОВ высказал сомнение, что импичмент Президенту Виктору ЮЩЕНКО может кардинальным образом изменить ситуацию в стране. «А что, от импичмента все станут жить счастливо и богато?», - спросил депутат.
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