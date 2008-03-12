Ющенко обещает изменения на рынке зерна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает недопустимым административное регулирование цен на зерновом рынке.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня в с. Вознесенске Черкасской области во время посещения Золотоношского филиала общества с ограниченной ответственностью совместного предприятия «Нибулон», которое сегодня является одним из крупнейших национальных производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

На встрече с работниками предприятия Президент отметил необходимость проведения взвешенной аграрной и торговой политики государства и недопустимости административного регулирования цен на зерновом рынке.

«Административное управление ценами на зерно приводит крестьянина к значительным потерям. Если мы дадим свободу крестьянину получать ту цену, которую он заработал, это будет первый вклад в развитие украинского села», - считает он.

По его словам, сельское хозяйство Украины имеет значительный экспортный потенциал, и конкурентоспособность этой отрасли подтверждается цифрами.

«У нас лучшие в мире земли, благоприятные климатические условия», - отметил он, отметив, что для Украины, и в частности Черкасской области, реализация возможностей в сфере АПК, безусловно, является одним из приоритетов в глобальной конкурентной борьбе.

Глава государства напомнил, что по оценкам международных экспертов, Украина в 2005 году обеспечила почти 5% мирового экспорта зерна и заняла по этому показателю шестое место среди стран мира. Говоря о 2008 годе, В.ЮЩЕНКО сказал: «Есть основания надеяться на получение рекордного урожая зерна».

Обращаясь к присутствующим, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что их опыт в сфере развития аграрного сектора экономики Украины нужно изучать и внедрять в жизнь для ускорения развития отечественного сельского хозяйства.

«Я полон оптимизма. Мы введем изменения в организацию внутреннего рынка зерна», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также выразил уверенность, что со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию возможности для развития нашего АПК и конкурентных преимуществ только увеличатся.

Глава государства осмотрел Комплекс по приему и хранению зерна филиала предприятия, в частности, лабораторию по анализу качества зерна, и ознакомился с производственными мощностями по его выгрузке в хранилища, осмотрел установки по просушке и емкости для хранения зерна.

*** ООО СП «Нибулон» является одной из немногих компаний в Украине, имеющей полный цикл производства сельскохозяйственной продукции - от выращивания до экспорта. На предприятии работает признанный лучшим промышленным объектом Украины перегрузочный терминал для зерновых и масличных культур, а контроль за влиянием на окружающую среду деятельности ООО выполняет собственная химико-технологическая лаборатория на высоком уровне современных технологий.

В семи областях Украины работают 24 филиала предприятия, на которых в целом обрабатывается свыше 70 тысяч га земли. «Нибулон» является акционером элеваторов в разных регионах, которые осуществляют заготовку, хранение, обработку и отгрузку сельхозпродукции.