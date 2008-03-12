Омельченко подозревает, что у Балоги знали о назначениях зятьев Черновецкого

За все нарушения в работе Киевской городской государственной администрации ответственность несет Секретариат Президента Украины, считает бывший мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня, выступая на заседании Кабинета министров.

«Секретариат Президента несет полную ответственность за преступления, которые совершены в Киеве за два года», - подчеркнул А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Комментируя письмо главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ о том, что Кабинет министров не имеет права проводить проверку работы КГГА, А.ОМЕЛЬЧЕНО отметил, что поскольку, согласно закону о столице, Киевская горгосадминистрация подотчетна и подконтрольна правительству, то Кабмин имеет полное право проводить такую проверку.

Кроме того, он подчеркнул, что Киевом сейчас правит «клан окружения семьи Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО». «Неужели не видели в Секретариате Президента и в правительстве, когда на должности первых заместителей главы Секретариата назначались племянники и зятья (Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – УНИАН)?», - поинтересовался А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в феврале В.БАЛОГА обратился с письмом к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с предложением пересмотреть поручение относительно осуществления проверки деятельности Киевской городской государственной администрации.