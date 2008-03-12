Кабмин будет просить Ющенко уволить Черновецкого

Кабинет Министров намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой уволить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании правительства.

При голосовании 16 представителей правительства поддержали такое решение и 5 - воздержались.

Одновременно правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением неотложно рассмотреть вопрос, касающийся принятия решения о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Кроме того, правительство намерено обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать факты нарушения законодательства должностными лицами КГГА.

Также, в соответствии с решением правительства, все информационные материалы, рассмотренные сегодня на заседании Кабинета Министров, а также доклады министров, будут переданы Президенту Украины. «Президент Украины не информирован в полной мере о том, что происходит в мэрии. Мы должны тщательно и детально проинформировать Президента. Я хотела бы, чтобы мы не защищали Президента от этой информации», - сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, правительство имеет все основания для увольнения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя КГГА. «Я верю, что мы будем учиться адекватно реагировать на все нарушения закона», - подчеркнула глава правительства.