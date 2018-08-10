Запоздалое и неадекватное: дипломат прокомментировал заявление Турчинова о действиях России в Азовском море

17:38, 10 августа 2018
Политика
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Еременко раскритиковал заявление Турчинова

Об этом сказал председатель правления фонда «Майдан иностранных дел», член политсовета УКРОПа Богдан Яременко, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о подготовке нового плацдарма для экспансии со стороны РФ в Азовском море.

По словам укроповца, Александру Турчинову понадобилось пять месяцев активной блокады Азовского моря, чтобы сделать такой вывод. Соответствующее заявление руководитель СНБО сделал только 10 августа. Впрочем, многие эксперты и политики, среди которых и представители «Украинского объединения патриотов», говорили о необходимости немедленного противодействия России в Азовском море еще весной.

По мнению Богдана Яременко, украинское руководство акцентирует внимание на приготовлениях России к вооруженному нападению. Но главная проблема заключается в блокировании судоходства и перекрытии доступа в украинские порты.

«Отсутствие политической воли защищать свою страну, а также некомпетентность – вот главные причины, почему украинская власть не замечает того, что происходит. Подобные заявления – запоздалые и неадекватные», – подчеркнул политик.

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Богдан Яременко напомнил, что народные депутаты от УКРОПа еще в мае направили премьер-министру Владимиру Гройсману официальный запрос с требованием немедленно отреагировать на блокирование украинского судоходства в акватории Азовского моря.

Укроповцы предложили правительству план противодействия агрессии РФ, насчитывающий 11 пунктов. В частности, парламентарии призвали Кабинет Министров подать на рассмотрение Президенту предложение о расторжении дипломатических отношений с РФ. В то же время украинские дипломаты должны были донести до дружественных государств информацию об агрессии России в Азовском море и инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, в УКРОПе настаивают на расторжении всех украинско-российских соглашений о сотрудничестве или совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Также Украина должна взять под охрану свои территориальные воды и обеспечить их постоянное патрулирование.

Вместо ответа укроповцы получили формальную отписку от правительства, в которой говорится о том, что ряду министерств и ведомств поручено «проработать затронутые вопросы».

«Мы имеем дело с тем, что украинская власть занята совсем другими вещами, а не защитой Украины. Поэтому она не успевает замечать того, что видят эксперты, оппозиционные политические партии и общественность», – отметил Богдан Яременко.

Напомним, 10 августа Турчинов заявил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.

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Теги: #Турчинов