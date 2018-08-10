Запоздалое и неадекватное: дипломат прокомментировал заявление Турчинова о действиях России в Азовском море

Ранее укроповцы предложили правительству план противодействия агрессии РФ, который насчитывал 11 пунктов.

На пятом году войны украинская власть не готова реагировать на новые вызовы со стороны России.

Об этом сказал председатель правления фонда «Майдан иностранных дел», член политсовета УКРОПа Богдан Яременко, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о подготовке нового плацдарма для экспансии со стороны РФ в Азовском море.

По словам укроповца, Александру Турчинову понадобилось пять месяцев активной блокады Азовского моря, чтобы сделать такой вывод. Соответствующее заявление руководитель СНБО сделал только 10 августа. Впрочем, многие эксперты и политики, среди которых и представители «Украинского объединения патриотов», говорили о необходимости немедленного противодействия России в Азовском море еще весной.

По мнению Богдана Яременко, украинское руководство акцентирует внимание на приготовлениях России к вооруженному нападению. Но главная проблема заключается в блокировании судоходства и перекрытии доступа в украинские порты.

«Отсутствие политической воли защищать свою страну, а также некомпетентность – вот главные причины, почему украинская власть не замечает того, что происходит. Подобные заявления – запоздалые и неадекватные», – подчеркнул политик.

Читайте также"Живем на пороховой бочке": волонтер рассказала о ситуации у берегов Мариуполя

Богдан Яременко напомнил, что народные депутаты от УКРОПа еще в мае направили премьер-министру Владимиру Гройсману официальный запрос с требованием немедленно отреагировать на блокирование украинского судоходства в акватории Азовского моря.

Укроповцы предложили правительству план противодействия агрессии РФ, насчитывающий 11 пунктов. В частности, парламентарии призвали Кабинет Министров подать на рассмотрение Президенту предложение о расторжении дипломатических отношений с РФ. В то же время украинские дипломаты должны были донести до дружественных государств информацию об агрессии России в Азовском море и инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, в УКРОПе настаивают на расторжении всех украинско-российских соглашений о сотрудничестве или совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Также Украина должна взять под охрану свои территориальные воды и обеспечить их постоянное патрулирование.

Вместо ответа укроповцы получили формальную отписку от правительства, в которой говорится о том, что ряду министерств и ведомств поручено «проработать затронутые вопросы».

«Мы имеем дело с тем, что украинская власть занята совсем другими вещами, а не защитой Украины. Поэтому она не успевает замечать того, что видят эксперты, оппозиционные политические партии и общественность», – отметил Богдан Яременко.

Напомним, 10 августа Турчинов заявил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.