Пайетт: Украина далека от того, чтобы вступить в НАТО

"Во многих отношениях коррупция была источником Майдана, и хотя демонстранты несли в руках флаги Евросоюза, это был больше протест против коррупции правительства Януковича", — сказал Пайетт, выступая в Атлантическом совете.

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"Сейчас необходим политический императив, чтобы продемонстрировать народу Украины, что предыдущая практика действий не повторится", — отметил посол США.

Он также добавил, что членство Украины в НАТО зависит от проведения в стране реформ. При этом, по его мнению, власти в Киеве понимают, что до вступления в альянс еще далеко, по информации РИА Новости сообщает Росбалт.

"США ясно дали понять, что дверь в НАТО для Украины останется открытой, но вопрос украинского членства в НАТО не должен решаться в Вашингтоне, Берлине и уж, конечно, не в Москве. Это должен решить народ Украины. И думаю, что украинское правительство хорошо понимает, что страна далека от того, чтобы вступить в НАТО. И что если украинский народ когда-то сделает выбор в пользу НАТО, то это должно произойти на основе тщательно проведенных реформ", — подчеркнул Пайетт.