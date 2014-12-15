Украинские каналы возобновят вещание на Донбассе с помощью мобильных ретрансляторов
15 декабря состоялось рабочее совещание Министра информационной политики Украины Юрия Стеця по вопросу возобновления работы украинских СМИ на оккупированных территориях Донбасса.
Совещание было проведено при участии внешнего консультанта Минобороны от Украинского кризисного медиа-центр, гендиректора Концерна телерадиовещания, председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, председателя Госкомтелерадио и руководителя Антитеррористического центра при СБУ.
На совещании обсуждались вопросы подготовки возобновления трансляции сигнала украинских телевизионных каналов на временно оккупированной территории, в частности в городах Алчевск, Горловка, Донецк, Луганск и других временно оккупированных населенных пунктах Донбасса.
Участники совещания разработали план защиты передвижения ретрансляторов со стороны Министерства обороны Украины и разработали логистическую схему распространения печатных средств массовой информации в зоне АТО и на временно оккупированной территории.
"В ближайшее время мы должны обеспечить право жителей Донецка и Луганска получать объективную информацию и узнавать официальную позицию власти относительно важных вопросов и событий, которые происходят в государстве, из украинских СМИ. Это первоочередная задача, стоящая на повестке дня по обеспечению восстановления территориальной целостности Украины ", - отметил Юрий Стець.