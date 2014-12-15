Украинские каналы возобновят вещание на Донбассе с помощью мобильных ретрансляторов

Совещание было проведено при участии внешнего консультанта Минобороны от Украинского кризисного медиа-центр, гендиректора Концерна телерадиовещания, председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, председателя Госкомтелерадио и руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

На совещании обсуждались вопросы подготовки возобновления трансляции сигнала украинских телевизионных каналов на временно оккупированной территории, в частности в городах Алчевск, Горловка, Донецк, Луганск и других временно оккупированных населенных пунктах Донбасса.

Участники совещания разработали план защиты передвижения ретрансляторов со стороны Министерства обороны Украины и разработали логистическую схему распространения печатных средств массовой информации в зоне АТО и на временно оккупированной территории.

"В ближайшее время мы должны обеспечить право жителей Донецка и Луганска получать объективную информацию и узнавать официальную позицию власти относительно важных вопросов и событий, которые происходят в государстве, из украинских СМИ. Это первоочередная задача, стоящая на повестке дня по обеспечению восстановления территориальной целостности Украины ", - отметил Юрий Стець.