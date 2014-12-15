У Путина называют распад СССР "катастрофой"

Об этом он заявил в интервью американскому изданию The National Interest.

"На самом деле это была катастрофа, поскольку это был первый, ну скажем, не эксперимент, а первый прецедент в истории, когда огромная страна начала распадаться и вся структура экономики, промышленности, социальной системы была подогнана под нужды единой страны и тут вдруг все это начало распадаться, создавая колоссальные проблемы и гуманитарные катастрофы в регионе", – заявил он.

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При этом Песков заверил, что нельзя проводить параллели между СССР и нынешними интеграционными процессами в виде СНГ и Таможенного союза, которые имеют "совершенно новую природу". По его словам, к Таможенному союзу присоединяться еще одна или две страны.

Песков считает, что для некоторых стран объединение в Таможенный союз, который, по его словам, является полностью равноправной структурой, может быть единственным шансом добиться процветания.

В то же время он заметил, что для его поколения развал СССР был логичным.

Как известно, Путин также считает развал Советского Союза катастрофой.