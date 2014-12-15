Оружием Путина стали антиправительственные движения в Украине – Яценюк

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью французскому изданию Le Figaro, передает ZN.UA.

"Теперь его оружием станет польза от общественных движений, которые должны появиться в Украине, чтобы покорить страну диктату Кремля, его видению сферы влияния и большого "русского мира", - сказал Яценюк.

При этом он выразил убеждение, что Путину не удастся осуществить такие свои планы, а украинцы закрепят свою национальную независимость. Относительно войны в Донбассе, Яценюк заверил, что все закончилось бы, если бы Россия отозвала своих солдат и агентов ФСБ из оккупированной пророссийскими террористами территории.

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Украинский премьер подчеркнул, что именно Кремль не выполняет Минские договоренности, которые появились по его же инициативе.

"Хоть именно Путину принадлежит идея Минских соглашений, он позже развернулся на 180 градусов и отказался их выполнять", - напомнил Яценюк.

По мнению украинского премьера, президенту России не нужна независимость сепаратистских республик на Востоке Украины. Наоборот, ему нужен замороженный конфликт, который позволит Кремлю влиять на политику Киева.