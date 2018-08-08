Путин получил от Трампа письмо - росСМИ

Пресс-секретарь Путина при этом отметил, что в Кремле с посланием пока не ознакомились.

Письмо президента США Дональда Трампа для российского президента Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам. Читайте такжеСенатор США раскрыл детали новых "сокрушительных санкций" против России Однако в Кремле с ним пока не ознакомились, утверждает ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", - сказал он. "Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента (России - Ред.)", - добавил Песков. Ранее американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что он передал послание Трампа российской стороне. I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges. — Senator Rand Paul (@RandPaul) August 8, 2018 Ранее издание Politico опубликовало записку, которую якобы передал президент России Владимир Путин главе США Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки 16 июля. В документе содержится ряд предложений по взаимному разоружению.

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