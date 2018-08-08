Путин получил от Трампа письмо - росСМИ

18:14, 08 августа 2018
Политика
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Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Письмо президента США Дональда Трампа для российского президента Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам.

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Однако в Кремле с ним пока не ознакомились, утверждает ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", - сказал он.

"Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента (России - Ред.)", - добавил Песков.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что он передал послание Трампа российской стороне.

Ранее издание Politico опубликовало записку, которую якобы передал президент России Владимир Путин главе США Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки 16 июля. В документе содержится ряд предложений по взаимному разоружению.

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Теги: #письмо#Дональд Трамп#Владимир Путин