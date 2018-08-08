Тимошенко продолжает лидировать в президентской гонке, а Порошенко теряет позиции - опрос (инфографика)

В то же время действующий президент Петр Порошенко занимает пятое место в рейтинге электоральных симпатий.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко возглавляет президентский рейтинг, за нее готовы отдать голоса 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Опрос показал, что почти половина опрошенных однозначно намерены голосовать на выборах президента, еще каждый пятый скорее да, чем нет.

За лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко могут отдать свои голоса 10,7% опрошенных, за лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко - 8,9%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко - 8,5%, за действующего президента Петра Порошенко - 8,3%, за лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского - 8,0%, за музыканта Святослава Вакарчука - 8,0%, за лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича - 5,9%. Рейтинг остальных кандидатов менее 3%.

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Почти каждый пятый респондент не определился с выбором.

Опрос также показал, что Тимошенко имеет прочные электоральные позиции практически во всех макрорегионах, с относительно высокими показателями на Западе, в Центре и на Юге. Основная электоральная база Гриценко сегодня также больше сосредоточена в западных и центральных регионах, зато в других регионах страны его позиции слабее. Порошенко поддерживают более или менее равномерно во всех макрорегионах за исключением Востока. Ляшко - на Юге и в Центре, Вакарчука - на Западе. Избирателей Бойко, Рабиновича и Зеленского относительно больше на Востоке и Юге, с той разницей, что Бойко и Рабиновича относительно больше поддерживают на Востоке, а Зеленского - на Юге.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Сроки проведения: 20 июля - 3 августа 2018 года.