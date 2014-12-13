У Обамы заявили, что должны ознакомиться с законопроектами Конгресса по поддержке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 12 декабря на брифинге в Вашингтоне сказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест (трансляция брифинга происходила на сайте Белого дома).

”У нас все еще остается необходимость в ознакомлении с этими частями законодательства, прежде чем мы будем озвучивать нашу конкретную позицию по этому вопросу. Но я могу сказать, как и многие члены Конгресса, администрация по-прежнему остается глубоко обеспокоенной агрессивными действиями России в Украине, в том числе оккупацией и попыткой аннексировать Крым, а также поддержкой сепаратистов на востоке Украины”, - сказал Эрнест.

Он напомнил, что администрация президента США объединила широкую коалицию стран для введения жестких санкций, что вынуждает Россию платить реальную цену за свои действия.

”Наша цель здесь заключалась в том, чтобы попытаться сохранить объединенный фронт с нашими союзниками и партнерами в этих усилиях”, - добавил Эрнест.

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По его словам, когда речь идет о санкциях, то их введение должно происходить совместно с партнерами из Европейского Союза, чтобы санкции имели мощное влияние.

Эрнест выразил убеждение, что президент РФ Владимир Путин сталкивается с достаточно принципиальным выбором, а именно, встает вопрос - стоят ли дестабилизирующие действия в Украине той значительной цены, которую платит российская экономика.

Пресс-секретарь Белого дома отметил, что США хотят убедиться, что по мере введения режима санкций эти действия сохраняют коалицию стран объединенной и минимизируют влияние санкций на американские предприятия.

”Это деликатная работа, и именно поэтому мы будем пересматривать законодательство, и определим, действительно ли президент может подписать его”, - отметил Эрнест.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Сенат США (верхняя палата Конгресса) поддержал законопроект S.2828 под названием ”Акт поддержки свободы в Украине 2014” о предоставлении Украине вооружения и статуса союзника без членства в Организации Североатлантического договора (НАТО).

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По данным сайта Демократической партии в Сенате США, законопроектом предусмотрено, что президент США получит полномочия и возможность оказать Украине военную помощь на общую сумму 350 млн долларов.

Также отдельно предусматривается дополнительная финансовая помощь по другим направлениям.

Кроме того, сенаторы требуют от президента США Барака Обамы ввести новые санкции в отношении российских предприятий оборонной отрасли и применить санкции к компаниям со всего мира, которые вкладывают значительные инвестиции в развитие нетрадиционных энергетических проектов по добыче сырой нефти.

Аналогичный законопроект под номером H.R.5782 должен также быть поддержан Палатой представителей (нижняя палата Конгресса), и только потом Обама должен решить, поддерживать решение Конгресса или же ветировать его.