Климкин встретится с министрами иностранных дел стран ЕС



Эта встреча пройдет в формате так называемой ”группы друзей Украины”, - сообщил в пятницу в Брюсселе постоянный представитель Украины в ЕС, посол Константин Елисеев.

По его словам, уже о своем участии в этом мероприятии объявили почти двадцать министров иностранных дел стран ЕС.

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Как известно, 15 декабря в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, а также первое заседание Совета ассоциации с участием премьер-министра Украины Арсения Яценюка.