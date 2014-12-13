Климкин встретится с министрами иностранных дел стран ЕС
00:54, 13 декабря 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник встретится с группой министров иностранных дел стран ЕС.
REUTERS
Эта встреча пройдет в формате так называемой ”группы друзей Украины”, - сообщил в пятницу в Брюсселе постоянный представитель Украины в ЕС, посол Константин Елисеев.
По его словам, уже о своем участии в этом мероприятии объявили почти двадцать министров иностранных дел стран ЕС.
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Как известно, 15 декабря в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, а также первое заседание Совета ассоциации с участием премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
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