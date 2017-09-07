Замглавы Черниговской ОГА подал в отставку после замечания Гройсмана

Первый заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Леонид Сахневич написал заявление на увольнение после замечания премьер-министра Украины Владимир Гройсман, прозвучавшего во время селекторного совещания в августе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на своей странице в сети Facebook председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич разместил информацию, что Сахневич написал заявление на увольнение.

«Да, заявление об увольнении с должности им написано и направлено на рассмотрение в Кабинет министров Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, Сахневич получил замечание от Гройсмана за то, что во время селекторного совещания разговаривал и рассеянно слушал руководителя правительства. Черниговский чиновник не смог тогда сказать, о чем говорил премьер-министр.

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«Вы невнимательно слушали, что сказал премьер-министр. Премьер-министр говорил о национальной экономике. Я думаю, что вам нужно принять решение и найти себе другую работу. Вы услышали меня? Главе администрации напишите заявление об увольнении и ищите себе другую работу, я с вами работать не буду», - возмутился тогда Гройсман.

Ранее Сахневич заявлял журналистам, что не держится за свою должность, однако не подал в отставку сразу из-за отпуска председателя ОГА Кулича.

Сахневич был назначен на должность в апреле 2015 года.