Рада передала Волновахе неоккупированные части Новоазовского и Тельмановского районов

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (№1283), внесенный депутатами от "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко", проголосовали 287 народных депутатов из 328, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, постановлением с целью установления административных связей между отдельными населенными пунктами Донецкой области, которые были разорваны в результате проведения АТО, создания условий для эффективного осуществления полномочий органами местного самоуправления административно-территориальных единиц, находящихся вне зоны АТО, и обеспечения жизнедеятельности в таких населенных пунктах, меняются границы Волновахского, Новоазовского и Тельмановского районов.

Читайте такжеРада увеличила границы одного района в Донецкой областиПредусматривается увеличение территории Волновахского района на 70 124 гектара земель за счет передачи в его состав 17405,7 гектара земель Новоазовского района.

Из них: 2282,7 гектара земель, находящихся в ведении Виноградненского сельского совета (в том числе территории села Виноградное, села Пионерское, села Приморское), 4348,2 гектара земель - Коминтерновского сельского совета (в том числе территории села Коминтерново, села Водяное, села Заиченко), 4928,3 гектара земель - Лебединского сельского совета (в том числе территории села Лебединское, поселка Калиновка, села Сопине), 4928,7 гектара земель - Павлопольского сельского совета (в том числе территории села Павлополь, села Пищевик, села Черненко), 917,8 гектара земель - Широкинского сельского совета (в том числе территории села Широкине, села Бердянское).

Кроме того, увеличение границ Волновахского района должно произойти за счет 52718,3 гектара земель Тельмановского района.

Из них: 4705,4 гектара земель, находящихся в ведении Андреевского поселкового совета (в том числе территории поселка городского типа Андреевка, поселок Бахчевик, поселка Дружное, поселка Обильное), 458,6 гектара земель - Мирненской поселкового совета (в том числе территорию поселка городского типа Мирное), 11693,4 гектара земель - Гранитненского сельского совета (в том числе территории села Гранитное, села Старомарьевка), 13523,0 гектара земель Новоселовского сельского совета (в том числе территории села Новоселовка, села Запорожское, села Каменка, поселка Маловодное, села Новоселовка Вторая, села Степановка), 11155,4 гектара земель - Старогнатовского сельского совета (в том числе территории села Старогнатовка, села Новогригорьевка), 11182,5 гектара земель - Чермалицкого сельского совета (в том числе территории села Чермалык, села Орловское, села Федоровка).

Таким образом, утвержден территорию Волновахского района общей площадью 254944 гектара, Новоазовского района общей площадью 81861,2 гектара, Тельмановского района общей площадью 81292,7 гектара.