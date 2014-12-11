Рада рассмотрит отмену внеблокового статуса Украины на следующей неделе

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман (согласно календарному плану сессии, депутаты в пленарном режиме будут работать 23-26 декабря - УНИАН).

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Он отметил, что есть три альтернативных законопроекта, которые требуют обсуждения различных комитетов.

"По процедуре, на следующую пленарную неделю он внесен и будет поставлен на голосование. Я убежден в том, что он наберет большинство голосов", - сказал спикер.

Владимир Гройсман добавил, что в этом вопросе нет никаких расхождений ни у парламента, ни у президента, ни у Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада внесла в повестку дня на текущую неделю три альтернативных законопроекта об отмене внеблокового статуса Украины.