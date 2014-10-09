У Порошенко заявили, что внеблоковый статус Украины является неприемлемым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чалый сказал во время международной конференции на тему: «Вызовы европейской архитектуре безопасности: украинский контекст».

Чалый высказал мнение, что глобальная безопасность находится под большой угрозой.

Читайте такжеУкраина и НАТО готовят дорожную карту взаимосовместимости вооруженных сил«Новая модель мировой безопасности выстраивается и формируется именно здесь, в Украине, в географическом центре Европы», - сказал он.

Говоря о моделях безопасности, заместитель главы АП отметил, что есть система коллективной безопасности, внеблоковый или нейтральный статус, а также двусторонние или многосторонние соглашения о безопасности. Кроме того, есть европейская интеграция с ориентацией на общую плоскость безопасности.

«Все эти модели имеют как риски, так и преимущества. Некоторые из них уже применяются частично или полностью, как основа для украинской международной внешней политики. Но ее нужно пересмотреть при новых обстоятельствах», - сказал Чалый.

По его мнению, система коллективной безопасности является наилучшим вариантом безопасности для Украины.

«Особенно, учитывая кризис и растущее количество тех стран, которые поддерживают европейскую интеграцию Украины», - сказал он и добавил, что Украина должна усилить свои возможности безопасности и возможность партнерства.

Говоря о внеблоковом статусе, заместитель главы АП отметил, что он всегда был основой концепции безопасности Украины, но «не защитил страну против агрессии».

«Ситуация четко показывает, что это был неправильный выбор для Украины - внеблоковый статус», - отметил Чалый и добавил, что классический нейтральный статус полностью не приемлем для Украины.

Таким образом, считает он, на данное время необходимо было бы совместить европейскую интеграцию Украины, инициативы безопасности Европы и развивать и углублять сотрудничество между Украиной и НАТО.