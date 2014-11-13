Министры отдадут месячную зарплату семье Сенцова

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

«Олег Сенцов, который был незаконно задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, цинично обвинен в мифическом терроризме и еще содержится под стражей на территории Российской Федерации, имеет двух малолетних детей: 12-летнюю дочь Алину и 9-летнего сына Владислава. Эти дети, как никто другой сейчас требуют внимания и поддержки, в том числе и финансовой. Именно поэтому правительство одобрило предоставление семье Олега Сенцова государственной финансовой поддержки до момента его освобождения», - отметил министр культуры Евгений Нищук.

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Члены Кабинета министров, по его словам, со своей стороны, также принятия решения передать этой семье свою месячную зарплату.