Рада лишила руководящих должностей в комитетах депутатов, голосовавших 16 января

За это решение проголосовали 264 народных депутата из 349 зарегистрированных в сессионном зале.

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Постановлением главы фракции Радикальной партии Олега Ляшко народные депутаты, которые голосовали за "законы 16 января", отзываются с должностей первых заместителей, заместителей председателей и секретарей комитетов Верховной Рады и избираются членами соответствующих комитетов.

Решено отозвать Сергея Лабазюка - с должности первого заместителя председателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Геннадия Бобова - с должности заместителя председателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Андрея Деркача с должности первого заместителя председателя комитета по вопросам бюджета; Владимира Кацубу с должности первого заместителя председателя комитета по вопросам экономической политики; Михаила Поплавского - с должности секретаря комитета по вопросам науки и образования; Вячеслава Богуслаева - с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны; Андрея Шипка - с должности заместителя председателя комитета по вопросам охраны здоровья; Виктора Развадовского - с должности заместителя председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики; Александра Фельдмана с должности заместителя председателя комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; Антона Киссе - с должности заместителя председателя комитета по вопросам правовой политики и правосудия; Анатолия Гиршфельда - с должности заместителя председателя комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства; Виктора Бондаря с должности заместителя председателя комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады; Владислава Атрошенко - с должности заместителя председателя комитета по вопросам транспорта; Игоря Шкирю - с должности заместителя председателя комитета по вопросам транспорта; Леонида Климова - с должности первого заместителя председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

В то же время всех этих депутатов предполагается избрать членами соответствующих комитетов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Во время рассмотрения проекта постановления народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем предложил снять с должности заместителя председателя комитета Рады по вопросам экономической политики внефракционного Олеся Долго.

Член депутатской группы "Воля народа" Виктор Бондарь заявил, что представители его группы готовы освободить руководящие должности в комитетах.

Однако во время голосования председатель Верховной Рады Владимир Гройсман не сообщил, что эти предложения учитываются.

Кроме того, докладывая по проекту постановления, первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник заявил, что депутат Шипко не был на руководящей должности в Комитете по вопросам здравоохранения, а был рядовым членом комитета.