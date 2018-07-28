В Киеве завершились мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины (фоторепортаж, видео)

Состоялся крестный ход и на Владимирской горке отслужили молебен за Украину и за поместную православную церковь.

В центре Киева завершились мероприятия Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, утром во Владимирском соборе отслужили торжественную Божественную литургию, после которой верующие, священнослужители, а также президент Украины Петр Порошенко и члены правительства прошли крестным ходом к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

Читайте такжеПрезидент вместе с супругой приняли участие в крестном ходе верующих УПЦ КП (фоторепортаж)

На Владимирской горке во главе с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом и главой Украинской автокефальной православной церкви митрополитом Макарием был совершен молебен за Украину и за украинскую поместную православную церковь.

По данным МВД, в крестном ходе приняли участие около 65 тысяч верующих.

В связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины полиция в столице работает в усиленном режиме.