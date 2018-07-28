В Киеве завершились мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины (фоторепортаж, видео)

16:04, 28 июля 2018
Политика
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В центре Киева завершились мероприятия Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, утром во Владимирском соборе отслужили торжественную Божественную литургию, после которой верующие, священнослужители, а также президент Украины Петр Порошенко и члены правительства прошли крестным ходом к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

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На Владимирской горке во главе с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом и главой Украинской автокефальной православной церкви митрополитом Макарием был совершен молебен за Украину и за украинскую поместную православную церковь.

По данным МВД, в крестном ходе приняли участие около 65 тысяч верующих.

В связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины полиция в столице работает в усиленном режиме.

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Новость в сюжете: 1030-летие крещения Руси-Украины
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