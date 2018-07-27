Порошенко зачитали послание вселенского патриарха: Константинопольская церковь хочет восстановить единство православных украинцев

В послании патриарха напоминается, что в свое время митрополия Киевская и всея Руси стала шестидесятой митрополии вселенского патриархата.

В послании вселенского патриарха Варфоломея отмечается, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, послание патриарха Варфоломея во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко зачитал епископ Эдмонтонский Украинской православной церкви в Канаде Иларион.

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Патриарх Варфоломей отметил важность крещения Святого Владимира от Первопрестольной церкви Константинополя в митрополии Херсонеса и крещения Украины-Руси. «Новокрещенный народ вошел под духовное руководство, заботу и церковный покров церкви Константинополя через создание митрополии Киевской и всея Руси, которая стала шестидесятой метрополией вселенского патриархата», - говорится в послании.

В послании патриарха также отмечено: «Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви, в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею І с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.