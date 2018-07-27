Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха за слова: "Украина - не каноническая территория РПЦ"

Сейчас происходит встреча президента Украины с делегацией Вселенского Патриархата.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил патриарха Варфоломея за слова, что Украина не является канонической территорией Русской православной церкви.

Об этом президент сообщил в Twitter.

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«После нашей встречи с Его Святейшеством патриархом Варфоломеем после Пасхи произошли большие события - я обратился от имени светской власти к его Святейшеству с просьбой предоставить Томос об автокефалии. Горжусь, что Верховная Рада поддержала это обращение. Очень благодарны патриарху Варфоломею за постоянную заботу к украинским верующим, к украинскому народу, который сейчас переживает непростые времена агрессии со стороны РФ. Для меня и для большинства украинцев очень важны слова о том, что Украина не является канонической территорией РПЦ. Ждем решения нашей Матери-Церкви в отношении Томоса, ждем решения Синода. Большое спасибо за твердость, которую демонстрирует Его Святейшество по отношению к Украине со стороны Матери-Церкви. Мы уверены, что сейчас это решение должно быть принято в строгом соответствии с каноническими нормами», - написал глава государства.

Он также выразил убеждение, что власть не должна вмешиваться в церковные дела.

«Твердо убежден, что светская власть и государство не вправе вмешиваться в церковные дела, особенно, если государство является иностранным», - резюмировал Порошенко.