Сыроид: Кивалов "забаррикадировался" в кабинете главы комитета

Об этом рассказала вице-спикер парламента Оксана Сыроид в своем Facebook.

"Секретариат, который ему подконтролен, всячески саботирует проведение заседания новоизбранного комитета. Несколько дней назад мне удалось не допустить, чтобы Кивалова вписали первым заместителем председателя Комитета по вопросам правовой политики, хотя он периодически пытался попасть в кабинет, где проходят переговоры, чтобы убедить в этом коллег-депутатов", - пишет Сыроид.

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По ее словам, помещение кабинета - это "последняя ниточка, тоненькая соломинка, которая еще держит Кивалова при «власти», а прямые телефоны к Президенту и Председателю Верховной Рады в нем - это последний символ его влияния на судебную систему Украины, с которым он никак не хочет распрощаться".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины избрала народного депутата Андрея Парубия («Народный фронт») первым заместителем председателя парламента. Народного депутата Сыроид ("Самопомощь") избрана заместителем председателя ВР.