Экс-регионал Кивалов проходит в Раду
16:10, 28 октября 2014Политика
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В одномандатном избирательном округе №135 в Одесской области на выборах в Верховную Раду лидирует народный депутат VII созыва, самовыдвиженец Сергей Кивалов.
Кивалов набрал 28,80% / УНИАН
Согласно данным, обнародованным на сайте ЦИК по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий в округе, Кивалов набрал 28,80%, или 17 561 голосов.
На втором месте самовыдвиженец Владимир Рондин, за которого проголосовали 23,04% избирателей (14 048 голосов).
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Ранее сообщалось, что свободовец Ильенко также проходит в Раду. За него проголосовали 39,55% избирателей.
Также в Раду проходит действующий министр инфраструктуры Максим Бурбак. По данным ЦИК, Бурбак набирает почти 25% голосов избирателей (обработано 90% протоколов). Ближайшего конкурента министр опережает на 4 тысячи голосов.
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