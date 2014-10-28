Экс-регионал Кивалов проходит в Раду

Согласно данным, обнародованным на сайте ЦИК по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий в округе, Кивалов набрал 28,80%, или 17 561 голосов.

На втором месте самовыдвиженец Владимир Рондин, за которого проголосовали 23,04% избирателей (14 048 голосов).

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Ранее сообщалось, что свободовец Ильенко также проходит в Раду. За него проголосовали 39,55% избирателей.

Также в Раду проходит действующий министр инфраструктуры Максим Бурбак. По данным ЦИК, Бурбак набирает почти 25% голосов избирателей (обработано 90% протоколов). Ближайшего конкурента министр опережает на 4 тысячи голосов.