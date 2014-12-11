Из плена боевиков освобождены более тысячи украинцев – ИС
На заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны были заслушаны представители СБУ, Минобороны и Нацгвардии относительно ситуации с освобождением пленных.
Об этом заявил руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
«Несомненным позитивом является то, что всего усилиями межведомственного центра при СБУ (во взаимодействии с МО, МВД, НГУ, Госпогранслужбой) освобождено на данный момент 1267 человек (как военнослужащих, так и гражданских лиц)», - заявил Тымчук.
В то же время, в плену остается 684 человека – тех, чьи личности установлены. Еще 1667 числятся пропавшими без вести.
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По словам Тымчука, как объяснил руководитель Главного следственного управления СБУ, ситуация очень непростая. Еще в сентябре во время Минских переговоров украинская сторона требовала от террористов предоставить полные списки наших граждан, которые были захвачены боевиками и россиянами. Террористы пообещали сделать это.
«Однако все мы знаем, чего стоит их слово – этих списков нет до сих пор. Таким образом, переговоры ведутся в «растянутом» формате – боевики предоставляют данные об отдельных пленных, и тогда решается вопрос, на кого из задержанных террористов их обменивать», - добавил Тымчук.