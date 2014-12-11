Освободить пленных украинцев мешает «мирный» статус страны – Тымчук

Об этом заявил руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В «отрицаловке» Путина и в «мирном статусе» Украины и состоит главная проблема. Агрессия России юридически не признана, и с точки зрения права войны нет. Соответственно,захваченные военнослужащие Украины юридически не являются военнопленными (они де-юре – заложники террористов), а значит, на них не распространяется международное право относительно военнопленных», - считает Тымчук.

То же самое, по его словам, со стороны Украины: те боевики, которые сейчас сидят за решеткой – не пленные, они арестованы или задержаны за террористическую деятельность и сидят за решеткой по решению суда в статусе обычных заключенных.

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«Вся работа по освобождению пленных не имеет особых правовых оснований, ибо де-юре никаких пленных нет. Это сплошная импровизация. Вот вам и итог того, что в Украине, воюющей уже девятый месяц, юридически – «мир»», - отмечает Тымчук.

Он также добавил, что вчера на заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, представителями силовиков было указано на некоторые казусы в законодательстве, устранение которых помогло бы активизировать работу по освобождению пленных.

«Это касается, например, процедуры выхода из-под стражи задержанных террористов и передачи их для обмена. Комитет ВР по нацбезопасности и обороне инициирует решение этих проблем в самое ближайшее время», - написал Тымчук.