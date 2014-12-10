В Раде готовят постановление, которое признает войной АТО на Донбассе

Об этом Береза сказал на пресс-конференции в пресс-центре УНИАН на тему: «Расследование трагедии под Иловайском и других резонансных событий в зоне АТО. Планы и задачи Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны».

"Сегодня на комитете обороны будет предложено постановление, чтобы Верховная Рада все же проголосовала о том, что... комитет готовит, что у нас на востоке происходит не АТО, а война", - сказал Береза.

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На уточняющие вопросы, он подчеркнул, что не должно быть вопроса о том, с кем именно идет война. "Меня больше всего обижает внутренне то, что до сих пор мы должны доказывать то, что является фактом. На самом деле, ну для кого здесь в этой комнате... видимо, только для представителей российского телевидения и для представителей российской прессы является тайной, что на востоке на самом деле воюют российские регулярные войска", - подчеркнул Береза.