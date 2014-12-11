Соболев готов лоббировать отставку Наливайченко и Авакова

Об этом в эфире канала 24 заявил председатель Антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев, пишет Gazeta.ua.

Соболев заверил, что готов лично инициировать отставку главы СБУ Валентина Наливайченко и руководителя МВД Арсена Авакова.

По словам политика, сейчас в каждом силовом ведомстве на руководящих должностях есть люди, причастные к расстрелу Майдана.

По мнению депутата, все расследования относительно Небесной сотни необходимо объединить в одно общее дело.

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"Люди, которые были на руководящих должностях, например, в милиции, и дальше занимают эти должности, поэтому дела и дальше будут рассматривать как отдельные эпизоды, не связанные между собой. Надо рассматривать одно дело – создание преступной группы с целью расстрелов", - пояснил Соболев.

Парламентарий подчеркнул, что если через месяц в этих делах не будет сдвига, то он будет инициировать отставку глав СБУ и МВД, а также других руководителей правоохранительных структур.