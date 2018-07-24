Встреча политдиректоров МИД стран "нормандской четверки" может пройти в конце недели

Встреча должна состояться в Берлине. Согласно данным, политдиректора стран "нормандской четверки" обсудят предложенный Москвой референдум на Донбассе.

В конце недели в Берлине планируется проведение встречи политических директоров министерств иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и Российской Федерации).

Об этом сообщили источники в дипломатических кругах.

"Мы планируем встречу на конец недели", - сказал собеседник агентства.

По его данным, встреча должна состояться в Берлине.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Берлине состоялась встреча глав МИД стран "нормандской четверки".

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По итогам этой встречи министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что главы МИД обсудили перспективы проведения встречи лидеров четырех государств в ближайшее время. По его словам, участники встречи обсудили вопросы размещения миротворцев на Донбассе и коснулась вопроса политических заключенных в РФ.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" произошел спор относительно последовательности шагов выполнения Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что политдиректора стран «нормандской четверки» обсудят предложенный Москвой референдум на Донбассе.