Байден: если Украина вновь упустит шанс на изменения, в ближайшем будущем его не будет

Об этом в выступлении в Национальном демократическом институте в Вашингтоне сказал вице-президент США Джо Байден, передает радио "Свобода".

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"Эти люди, несмотря на пули снайперов и лютый мороз, получили шанс в корне изменить свою страну к лучшему. Они не должны упустить эту возможность. Почти четверть века независимости, Оранжевая революция были потеряны, и если такое произойдет снова, эти люди в ближайшем будущем не будут иметь больше шансов", - отметил Джо Байден.

Он также указал, что Украина "была клептократией", в последнее время есть прогресс в преодолении этой системы, но есть еще "значительные препятствия".